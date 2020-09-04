Фигуристка Акатьева заявила, что хочет посоревноваться с Щербаковой на взрослом уровне

"Очень хочу уже посоревноваться со взрослыми, с Аней Щербаковой", - сказала 13-летняя фигуристка.

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Фигуристка Софья Акатьева хотела бы посоревноваться с двукратной чемпионкой России Анной Щербаковой на взрослом уровне. Об этом она сообщила журналистам.

Акатьева отметила, что ее восхищают прыжки Щербаковой, которая владеет самыми дорогими четверными - лутцем и флипом. "Для меня идеал - девочки из нашей группы, мне очень нравится, как Аня Щербакова прыгает четверные, - сказала она. - Если говорить про программы, то мой идеал - это четверной тулуп и тройной аксель в программе".

В пятницу Акатьева стала победительницей первенства Москвы среди юниоров. В короткой программе фигуристка исполнила тройной аксель, в произвольной - аксель и четверной тулуп.

"Я очень рада, что заняла первое место, но в то же время понимаю, что программу откатала не чисто, - сказала спортсменка. - На тренировках я катала намного лучше - и тулуп делала, и аксель. Считаю, сегодня прокат был неидеальным, буду стараться на следующих соревнованиях быть максимально близко к идеалу".

Программы и следующие соревнования

Акатьева рассказала про свои новые программы. "В короткой программе катаю суперзвезду, которая стоит на ковровой дорожке и раздает автографы, в произвольной - Мулан, это девушка, которая пошла на войну вместо своего отца, боролась там за победу и выиграла, - сказала фигуристка. - Я стараюсь передать образ - сначала у меня мягкая музыка, и я стараюсь плавно выполнять все движения, во второй половине уже более жесткая, и там уже меняется стиль программы, эмоции должны быть другими. Стараюсь над этим работать".

"Программы ставили Этери Георгиевна [Тутберидзе] и Даниил Маркович [Глейхенгауз] на сборе в Новогорске, тренеры придумали образы, рассказали, - добавила Акатьева. - Мне очень нравятся мои программы".

Спортсменка добавила, что рассчитывает выступить на первом этапе Кубка России в Сызрани. "Этапы Кубка России, первенство России, - рассказала Акатьева о своих следующих соревнованиях. - Честно говоря, надо посмотреть, что будет дальше. Надеюсь, будет первый этап кубка в Сызрани".