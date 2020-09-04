Ученица Плющенко фигуристка Жилина заявила, что намерена выиграть Олимпийские игры

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Фигуристка Вероника Жилина ставит перед собой цель выиграть Олимпийские игры. Об этом она сообщила журналистам.

"Я хочу кататься все программы чисто на соревнованиях, - сказала спортсменка. - И, конечно же, выиграть Олимпийские игры". Она также добавила, что болеет за всех спортсменов и не выделяет для себя конкретных кумиров.

На завершившемся в пятницу первенстве Москвы 12-летняя фигуристка заняла второе место. В произвольной программе Жилина исполнила четверной тулуп. "В целом я довольна своим прокатом [произвольной программы], - сказала спортсменка. - Прыжки все получились, можно было лучше выполнить вращения, дорожки, я буду стараться".

"Короткой программой я не очень довольна, у меня не получился каскад тройной флип - тройной тулуп, - добавила Жилина. - Но я довольна вторым местом, сделала все, что могла".

Фигуристка отметила, что с уважением относится к другим фигуристкам группы Плющенко Александре Трусовой и Алене Косторной, с которыми она ранее также каталась в школе Этери Тутберидзе. "Девочки дают мне советы, - сказала Жилина. - Я со всеми одинаково хорошо общаюсь".

Также Жилина рассказала, как быстро восстановила прыжки после паузы, вызванной пандемией. "Я быстро восстановилась, - отметила она. - Недели через две восстановила все тройные".