"Металлург" стартовал с победы над "Куньлунем" в новом сезоне КХЛ

ТАСС, 4 сентября. Магнитогорский "Металлург" на своей площадке обыграл пекинский "Куньлунь" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Арене-Металлург" в Магнитогорске в присутствии 1 365 зрителей.

У "Металлурга" шайбы забросили Сергей Плотников (17-я минута) и Харри Песонен (57). В составе "Куньлуня" отличился Руслан Педан (60).

"Куньлунь" провел 14-й матч против "Металлурга" (2 победы, 12 поражений). Пекинская команда ни разу не побеждала в Магнитогорске.

В следующем матче "Металлург" 6 сентября примет "Сочи", "Куньлунь" в тот же день сыграет в гостях с челябинским "Трактором".