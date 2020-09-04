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КХЛ

"Металлург" стартовал с победы над "Куньлунем" в новом сезоне КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1

ТАСС, 4 сентября. Магнитогорский "Металлург" на своей площадке обыграл пекинский "Куньлунь" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Арене-Металлург" в Магнитогорске в присутствии 1 365 зрителей.

У "Металлурга" шайбы забросили Сергей Плотников (17-я минута) и Харри Песонен (57). В составе "Куньлуня" отличился Руслан Педан (60).

"Куньлунь" провел 14-й матч против "Металлурга" (2 победы, 12 поражений). Пекинская команда ни разу не побеждала в Магнитогорске.

В следующем матче "Металлург" 6 сентября примет "Сочи", "Куньлунь" в тот же день сыграет в гостях с челябинским "Трактором".

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Автомобилист11000003-12
2Барыс11000003-22
3Салават Юлаев11000003-22
4Металлург11000002-12
5Авангард11000001-02
6Ак Барс10100003-22
7Нефтехимик00000000-00
8Торпедо НН10000012-30
9Куньлунь10000011-20
10Сибирь10000010-10
11Амур10000014-60
12Трактор10000011-30

 

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