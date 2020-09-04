"Металлург" стартовал с победы над "Куньлунем" в новом сезоне КХЛ

ТАСС, 4 сентября. Магнитогорский "Металлург" на своей площадке обыграл пекинский "Куньлунь" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Арене-Металлург" в Магнитогорске в присутствии 1 365 зрителей.
У "Металлурга" шайбы забросили Сергей Плотников (17-я минута) и Харри Песонен (57). В составе "Куньлуня" отличился Руслан Педан (60).
"Куньлунь" провел 14-й матч против "Металлурга" (2 победы, 12 поражений). Пекинская команда ни разу не побеждала в Магнитогорске.
В следующем матче "Металлург" 6 сентября примет "Сочи", "Куньлунь" в тот же день сыграет в гостях с челябинским "Трактором".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Автомобилист
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3-1
|2
|2
|Барыс
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3-2
|2
|3
|Салават Юлаев
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3-2
|2
|4
|Металлург
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|2-1
|2
|5
|Авангард
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1-0
|2
|6
|Ак Барс
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|3-2
|2
|7
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8
|Торпедо НН
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-3
|0
|9
|Куньлунь
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-2
|0
|10
|Сибирь
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0-1
|0
|11
|Амур
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|4-6
|0
|12
|Трактор
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-3
|0