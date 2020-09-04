Футболист Алексей Миранчук заявил, что переход в "Аталанту" стал исполнением его мечты

"Я рад находиться здесь, все прекрасно знают, что "Аталанта" - одна из лучших и самых интересных команд Европы, - сказал Миранчук. - Последние годы я наблюдал за этой командой, смотрел за игрой. Хочу развиваться, стать непосредственной и неотъемлемой частью клуба, развиваться с ними и добиваться титулов".

"Я, как и все футбольные болельщики, следил за "Аталантой" в Лиге чемпионов, потому что она продвинулась очень далеко. Я влюбился в эту команду и в их атакующий стиль игры, наблюдать за которым доставляет удовольствие. В России очень любят итальянскую лигу, здесь много звездных футболистов. Сбылась моя мечта - играть в хорошем европейском чемпионате, хочется освоиться и приносить пользу клубу", - добавил игрок.

"Счастлив поработать с мистером [главным тренером Джан Пьеро] Гасперини. Уверен, что вырасту как игрок и буду помогать команде, прислушиваясь к его требованиям", - заключил полузащитник сборной России.

Миранчук - воспитанник "Локомотива", в составе железнодорожников он стал чемпионом России, двукратным серебряным и бронзовым призером, трижды становился обладателем Кубка России и один раз - Суперкубка России. За сборную России Миранчук провел 25 матчей, забив пять голов. В 2018 году вместе с национальной командой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира.