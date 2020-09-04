Минспорт и Белгородская область подписали новое соглашение о сотрудничестве

ТАСС, 4 сентября. Министр спорта Олег Матыцин и губернатор Белгородской области Евгений Савченко провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили планы по реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" и подписали новое соглашение о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Минспорт подписал обновленные соглашения о сотрудничестве с Еврейской автономной областью и Хабаровским краем. Подобные соглашения будут заключены и с другими регионами страны.

"Соглашение предусматривает наше взаимодействие по организации и финансированию спортивных мероприятий, строительству спортивной инфраструктуры, - заявил Савченко. - В декабре этого года в Белгороде планируется открыть многофункциональную волейбольную арену на 10 тысяч зрителей. В стадии строительства находится крытый футбольный манеж. Это крупные объекты, но также мы строим малые спортивные площадки в городах и селах области".

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.