Велогонщик Павел Свешников потерял сознание во время Гран-при Москвы

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российский велогонщик Павел Свешников госпитализирован после потери сознания на Гран-при Москвы по велотреку. Об этом ТАСС сообщил тренер сборной России Владимир Кирильцев.

Гран-при Москвы проходит с 3 по 5 сентября.

"Сейчас спортсмена погрузили в скорую, он находится там и периодически теряет сознание, - сказал Кирильцев. - Спортсмен потерял сознание во время группового заезда, очень надеемся, что все обойдется. Были ранее ли у него проблемы со здоровьем? Вроде бы нет, но это не мой спортсмен".