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Летние олимпийские виды спорта

Велогонщик Павел Свешников потерял сознание во время Гран-при Москвы

Спортсмен потерял сознание во время группового заезда

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российский велогонщик Павел Свешников госпитализирован после потери сознания на Гран-при Москвы по велотреку. Об этом ТАСС сообщил тренер сборной России Владимир Кирильцев.

Гран-при Москвы проходит с 3 по 5 сентября.

"Сейчас спортсмена погрузили в скорую, он находится там и периодически теряет сознание, - сказал Кирильцев. - Спортсмен потерял сознание во время группового заезда, очень надеемся, что все обойдется. Были ранее ли у него проблемы со здоровьем? Вроде бы нет, но это не мой спортсмен".

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Летние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
Велогонщик Павел Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы
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