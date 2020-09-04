МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российский велогонщик Павел Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы по велотреку. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

"Он был на вираже, там и упал. Его отнесли на носилках. Подъехала машина реанимации, но его не спасли", - сказал Екимов.

Свешникову было 22 года, на чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года он занял второе место в мэдисоне, на Кубке России - 2019 стал победителем в гонке по очкам.