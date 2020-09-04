Футболисты молодежной сборной России обыграли команду Болгарии в отборочном матче ЧЕ-2021

ХИМКИ /Московская область/, 4 сентября. /ТАСС/. Молодежная сборная России по футболу дома победила команду Болгарии со счетом 2:0 в матче отборочного турнира чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года. Встреча прошла на "Арене-Химки".

На первой минуте с паса Константина Кучаева отличился Максим Глушенков, на 65-й минуте гол забил Игорь Дивеев. С тремя голами в активе защитник стал лучшим бомбардиром сборной в отборочном турнире.