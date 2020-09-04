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Летние олимпийские виды спорта

Кузнецов: Павел Свешников был перспективным велогонщиком и мечтал о больших результатах

Спортсмен потерял сознание во время Гран-при Москвы по велотреку в пятницу и впоследствии скончался

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Гибель велогонщика Павла Свешникова является большой трагедией, он был перспективным спортсменом и хорошим человеком. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России по велоспорту Александр Кузнецов.

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22-летний Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы по велотреку.

"Это хороший парень из Выборга, я знаком с его мамой, был знаком с ним самим. Он мечтал попасть в петербургский центр, но не получилось, попал в московский, там проходил подготовку. Не знаю ничего о том, что было у него со здоровьем, его медицинскую карту не видел. Хороший парень, казался перспективным, но случилась такая беда. Это трагедия для мамы", - сказал Кузнецов.

"Он мечтал о больших результатах, его мама тоже всегда переживала за его результаты. Это большая трагедия. Я хочу выразить соболезнования от всей нашей команды", - добавил собеседник ТАСС.

Гран-при Москвы проходит с 3 по 5 сентября на велотреке "Крылатское".

Свешникову было 22 года, на чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года он занял второе место в мэдисоне, на Кубке России - 2019 стал победителем в гонке по очкам.

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Летние олимпийские виды спорта
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