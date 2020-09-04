Тесты на коронавирус двух представителей ФК "Монако" показали сомнительный результат

ТАСС, 4 сентября. Тестирование на коронавирус в футбольном клубе "Монако" выявило два сомнительных результата. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На эту тему

Оба представителя клуба находятся на самоизоляции и в хорошем самочувствии.

За команду выступает полузащитник сборной России Александр Головин, который 30 августа в матче второго тура чемпионата Франции против "Метца" (1:0) получил травму подколенного сухожилия и пропустит около месяца.

"Монако" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав четыре очка в двух матчах. В следующем туре подопечные Нико Ковача 13 сентября встретятся дома с "Нантом".