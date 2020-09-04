Агент футболиста "Монако" Головина заявил, что игроку не угрожает заражение коронавирусом

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Полузащитник "Монако" Александр Головин не имеет угрозы заражения коронавирусом в футбольном клубе. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Олег Артемов.

Ранее пресс-служба клуба сообщила, что тестирование на коронавирус у представителей "Монако" выявило два сомнительных результата.

"Идет восстановление, все нормально. Никакой опасности заражения у него коронавирусом нет, все идет по плану", - сказал Артемов.

30 августа в матче второго тура чемпионата Франции против "Метца" (1:0) Головин получил травму подколенного сухожилия и был исключен из состава сборной России на матчи Лиги наций в сентябре.