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Агент футболиста "Монако" Головина заявил, что игроку не угрожает заражение коронавирусом

Ранее пресс-служба клуба сообщила, что тестирование на коронавирус представителей "Монако" выявило два сомнительных результата
Александр Головин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Александр Головин
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Полузащитник "Монако" Александр Головин не имеет угрозы заражения коронавирусом в футбольном клубе. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Олег Артемов.

Ранее пресс-служба клуба сообщила, что тестирование на коронавирус у представителей "Монако" выявило два сомнительных результата.

"Идет восстановление, все нормально. Никакой опасности заражения у него коронавирусом нет, все идет по плану", - сказал Артемов.

30 августа в матче второго тура чемпионата Франции против "Метца" (1:0) Головин получил травму подколенного сухожилия и был исключен из состава сборной России на матчи Лиги наций в сентябре.

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Влияние коронавируса на спорт
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