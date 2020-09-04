СКА обыграл в гостях "Нефтехимик" в матче КХЛ

ТАСС, 4 сентября. Петербургский СКА победил со счетом 2:1 нижнекамский "Нефтехимик" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Нефтехим-Арене" в присутствии 932 зрителей.

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Шайбами в составе СКА отметились Игорь Ожиганов (13-я минута) и Антон Бурдасов (40). У "Нефтехимика" шайба на счету Александра Кучерявенко (51).

Этот матч стал для СКА первым официальным под руководством Валерия Брагина, который одновременно с клубом в июне возглавил сборную России. Нападающий СКА Владимир Ткачев, отметившийся голевой передачей, провел 250-й матч в КХЛ.

В следующем матче СКА 6 сентября сыграет в Казани с "Ак Барсом", "Нефтехимик" в тот же день примет подольский "Витязь".