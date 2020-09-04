Источник: смерть велогонщика Павла Свешникова не носит криминальный характер

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Криминальной составляющей в смерти 22-летнего велосипедиста Павла Свешникова нет, сообщил ТАСС в пятницу источник в правоохранительных органах.

"Криминальных признаков в его смерти не выявлено, точные причины будут установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы. Предварительно, [произошла] остановка сердца", - сказал собеседник агентства.

В пятницу Павел Свешников потерял сознание на Гран-при Москвы по велотреку и впоследствии скончался. Спортсмену пыталась помочь медицинская бригада, а затем и скорая помощь, но реанимировать его не удалось.

Свешникову было 22 года, на чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года он занял второе место в мэдисоне, на Кубке России - 2019 стал победителем в гонке по очкам.