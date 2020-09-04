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Летние олимпийские виды спорта

Источник: смерть велогонщика Павла Свешникова не носит криминальный характер

Точные причины будут установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Криминальной составляющей в смерти 22-летнего велосипедиста Павла Свешникова нет, сообщил ТАСС в пятницу источник в правоохранительных органах.

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"Криминальных признаков в его смерти не выявлено, точные причины будут установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы. Предварительно, [произошла] остановка сердца", - сказал собеседник агентства.

В пятницу Павел Свешников потерял сознание на Гран-при Москвы по велотреку и впоследствии скончался. Спортсмену пыталась помочь медицинская бригада, а затем и скорая помощь, но реанимировать его не удалось.

Свешникову было 22 года, на чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года он занял второе место в мэдисоне, на Кубке России - 2019 стал победителем в гонке по очкам.

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Летние олимпийские виды спорта
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