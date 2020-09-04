Глава велоклуба "Фаворит": Павел Свешников был талантливым представителем велодинастии

В пятницу 22-летний Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы по велотреку.

"Павел являлся воспитанником выборгского клуба "Фаворит". Это был очень талантливый гонщик, представитель велосипедной династии Свешниковых, - рассказал Редаков. - Дядя, Михаил Свешников, был рекордсменом мира, двоюродный брат Кирилл Свешников - чемпион Европы. Клуб "Фаворит" и Федерация велосипедного спорта Ленинградской области выражают соболезнования родным и близким спортсмена".

"Несколько лет назад переехал из Выборга в Московскую область. Проблем со здоровьем у него никогда ранее не было, когда он был у нас с третьего по десятый класс. Когда выступал на юношеских соревнованиях, выигрывал все основные гонки. Последние три года, когда выступал за Московскую область, серьезных результатов не достигал, но стабильно выступал на всех гонках", - заключил Редаков.

Свешников на чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года занял второе место в мэдисоне, на Кубке России - 2019 стал победителем в гонке по очкам.