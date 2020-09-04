Махонин и Артемьев подписали соглашение о развитии регби в Пермском крае

ТАСС, 4 сентября. Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин и председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев подписали соглашение о развитии регби в регионе. Об этом в пятницу сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

"Мы, краевые власти, заинтересованы в развитии спорта. По регби первым шагом в этом направлении станет открытие отделения в Академии игровых видов спорта Пермского края. До этого времени там велась подготовка спортсменов по трем направлениям: футболу, хоккею и волейболу. Новое отделение начнет работу в начале следующего года", - цитирует Махонина пресс-служба.

По его словам, в регионе более 700 действующих секций. На сегодняшний день в Пермском крае есть потребность развития видов спорта, которые только набирают популярность у молодежи. Так, регби в Прикамье занимаются около 300 детей в СДЮШОР "Олимпийские ракетки", еще около 60 человек числятся в команде "Витязь", отметил он. Планируется, что секцию регби в Академии игровых видов спорта смогут посещать 190 ребят в четырех территориях края.

"Сегодня состоялся первый Кубок губернатора (Всероссийский фестиваль регби "Кубок губернатора Пермского края" - прим. ТАСС). Считаю, что эти соревнования станут доброй традицией, и Пермский край будет принимать всероссийские и в дальнейшем международные соревнования", - цитирует пресс-служба генерального директора - председателя правления Федерации регби России Станислава Дружинина.

Согласно документу, фестиваль регби в регионе планируется сделать традиционным. Махонин и Артемьев также встретились с командой регбистов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Было принято решение о приобретении 10 специальных спортивных колясок для всей команды. Главный тренер команды Иван Казанцев попросил Махонина помочь с поиском площадки для тренировок. Тот, в свою очередь, подтвердил готовность Пермского края помочь с организацией еженедельных тренировок на площадке СК им. Сухарева.