Камбэк года в фигурном катании. Первый турнир с начала пандемии завершился в Москве

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Первенство Москвы по фигурному катанию завершилось в пятницу. Данный турнир стал первым в России с начала пандемии коронавируса.

Несмотря на царившую на первенстве Москвы камерную и дружелюбную атмосферу, турнир был организован с учетом всех мер по борьбе с коронавирусом. При входе на арену "Мегаспорт" всем замеряли температуру и напоминали про обязательное ношение масок и перчаток, но при этом охранники даже успевали шутить с журналистами. Федерация фигурного катания Москвы подошла к организации турнира со всей строгостью, но без чопорности, благодаря чему удалось соблюсти все формальности и сохранить правильную атмосферу.

Бывавшие в "Мегаспорте" на этапах Гран-при знают, какими громкими могут быть его трибуны, сейчас же он тих и монументален настолько, что с одного его конца можно услышать, о чем говорят люди на трибуне напротив, и какими словами тренеры настраивают фигуристов перед прокатами.

И социальную дистанцию соблюдать было легко, даже в самые пиковые часы скрежет коньков по льду разбивали лишь аплодисменты 40-50 человек. Это, наверное, вообще был единственный просчет организаторов. С другой стороны, тут от них практически ничего не зависело.

Без конфликтов и драм

К камерности и дружелюбности прибавилась еще и событийность, причем, что удивительно, при полном отсутствии скандалов. В Kiss and Cry (зона, в которой фигуристы ждут выставление оценок) олимпийская чемпионка Сочи Елена Ильиных обнимала своих подопечных - учениц академии Евгения Плющенко Софью Муравьеву и Веронику Жилину. В подтрибунном помещении и не было слышно криков, плача, пререканий.

На улице беседовали технический специалист группы Этери Тутберидзе и Сергей Розанов, в межсезонье ушедший от Этери Георгиевны в штаб Плющенко. Переход последнего иначе как скандальным не назовешь, но, судя по всему, тренеры двух конкурирующих школ все же смогли сохранить здоровые рабочие взаимоотношения.