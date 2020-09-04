Камбэк года в фигурном катании. Первый турнир с начала пандемии завершился в Москве

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Первенство Москвы по фигурному катанию завершилось в пятницу. Данный турнир стал первым в России с начала пандемии коронавируса.
Несмотря на царившую на первенстве Москвы камерную и дружелюбную атмосферу, турнир был организован с учетом всех мер по борьбе с коронавирусом. При входе на арену "Мегаспорт" всем замеряли температуру и напоминали про обязательное ношение масок и перчаток, но при этом охранники даже успевали шутить с журналистами. Федерация фигурного катания Москвы подошла к организации турнира со всей строгостью, но без чопорности, благодаря чему удалось соблюсти все формальности и сохранить правильную атмосферу.
Бывавшие в "Мегаспорте" на этапах Гран-при знают, какими громкими могут быть его трибуны, сейчас же он тих и монументален настолько, что с одного его конца можно услышать, о чем говорят люди на трибуне напротив, и какими словами тренеры настраивают фигуристов перед прокатами.
И социальную дистанцию соблюдать было легко, даже в самые пиковые часы скрежет коньков по льду разбивали лишь аплодисменты 40-50 человек. Это, наверное, вообще был единственный просчет организаторов. С другой стороны, тут от них практически ничего не зависело.
Без конфликтов и драм
К камерности и дружелюбности прибавилась еще и событийность, причем, что удивительно, при полном отсутствии скандалов. В Kiss and Cry (зона, в которой фигуристы ждут выставление оценок) олимпийская чемпионка Сочи Елена Ильиных обнимала своих подопечных - учениц академии Евгения Плющенко Софью Муравьеву и Веронику Жилину. В подтрибунном помещении и не было слышно криков, плача, пререканий.
На улице беседовали технический специалист группы Этери Тутберидзе и Сергей Розанов, в межсезонье ушедший от Этери Георгиевны в штаб Плющенко. Переход последнего иначе как скандальным не назовешь, но, судя по всему, тренеры двух конкурирующих школ все же смогли сохранить здоровые рабочие взаимоотношения.
А на льду совсем еще девочки исполняют то, что не под силу многим мужчинам, и становятся новыми звездами в режиме реального времени. Ученица Тутберидзе Софья Акатьева, уже к 13 годам развившая в себе харизму победителя, в короткой программе выполнила тройной аксель, а в произвольной добавила к нему еще и четверной тулуп. Если бы она сделала все элементы чисто, то стала бы второй в мире, кто чисто исполнил контент такой сложности в одном выступлении, но аксель судьи все же понизили до двойного, а на тулупе Акатьева коснулась рукой льда.
Цели и амбиции
На расклады, правда, это все равно особо не повлияло, Акатьева набрала 210,21 балла по сумме двух прокатов и завоевала золотую награду с большим отрывом. Теперь у Москвы новая чемпионка. "Я очень рада, что заняла первое место, но в то же время понимаю, что программу откатала не чисто, - сказала Акатьева журналистам. - На тренировках я катала намного лучше: и тулуп делала, и аксель - считаю, сегодня прокат был неидеальным, буду стараться на следующих соревнованиях быть максимально близко к идеалу".
12-летняя Вероника Жилина, перешедшая к Плющенко от Тутберидзе одновременно с Розановым, в короткой программе не стала рисковать и делать тройной аксель. Зато в произвольной отыгралась при помощи чистого четверного тулупа за счет очень щедрых надбавок. С результатом 196,92 балла она стала второй - достойно, но самой фигуристке хочется большего. "Я хочу кататься все программы чисто на соревнованиях и, конечно же, выиграть Олимпийские игры", - сказала она после выступления.
Противостояние школ Плющенко и Тутберидзе разбавила 12-летняя воспитанница ЦСКА Елизавета Берестовская, тренирующаяся у Сергея Давыдова. Она тоже сделала попытку выполнить четверной тулуп в произвольной программе: сильно пошатнулась на выезде, но все же спасла элемент, хоть судьи и понизили его до тройного за недокрут. Для борьбы за лидерство этого не хватило, но для попадания на третье место (195,52) оказалось достаточно.
Если в премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards была бы номинация "Возвращение года", московское первенство должно было бы его получить за все фигурное катание сразу. Теперь очередь за контрольными прокатами взрослой сборной, которые пройдут все в том же "Мегаспорте" с 12 по 13 сентября.