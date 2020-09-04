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НХЛ

СМИ: у хоккеиста "Бостона" Вагнера диагностирована фибрилляция предсердий

Данный вид аритмии сердца был выявлен у 29-летнего нападающего по итогам медицинского обследования после четвертой игры серии против "Тампы"

ТАСС, 4 сентября. Врачи диагностировали у нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон" Криса Вагнера фибрилляцию предсердий. Об этом сообщает журналист The Athletic Флуто Шинзава.

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Данный вид аритмии сердца был выявлен у 29-летнего нападающего по итогам медицинского обследования после четвертой игры серии против "Тампы". "Бостон" проиграл серию второго раунда Кубка Стэнли со счетом 1-4.

Вагнер в текущем сезоне провел 67 матчей, в которых набрал 10 (6 голов + 4 передачи) очков. Всего на его счету в НХЛ 317 матчей и 58 (35+23) очков. Он представляет "Бостон" на протяжении двух последних сезонов. Также он выступал за "Анахайм", "Коламбус" и "Нью-Йорк Айлендерс".

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