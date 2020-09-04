Хомуха: успех футболистов молодежной сборной России связан с их регулярными играми в РПЛ

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Молодежная сборная России уверенно проводит отборочный этап чемпионата Европы - 2021 за счет регулярной игровой практики своих футболистов в матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер российской молодежной команды Дмитрий Хомуха.

В пятницу молодежная команда России дома победила сборную Болгарии со счетом 2:0, встреча прошла на "Арене-Химки".

"Результат абсолютно закономерный, российские футболисты выглядели предпочтительнее соперника как с точки зрения организации игры, так и реализации голевых моментов, - сказал Хомуха. - Задача, которая стоит перед футболистами, выполняется, команда со всех точек зрения уверенно возглавляют турнирную таблицу, организация игры соответствует месту, которое она занимает".

"Сборная успешно выступает за счет того, что вся обойма футболистов регулярно играет на уровне РПЛ, полученный опыт эти молодые футболисты уверенно и реализуют в отборочном раунде", - добавил Хомуха.

Сборная России лидирует в группе 5 с командами Болгарии, Латвии, Польши, Сербии и Эстонии, россияне после семи матчей набрали 17 очков, у идущих вторыми поляков на одну игру меньше и 13 очков в активе. В восьмом туре сборная России 8 сентября сыграет на выезде с поляками. Первый матч команд прошел в Екатеринбурге и завершился вничью со счетом 2:2. В финальную часть чемпионата Европы, которая пройдет в Венгрии и Словении, выйдут победители групп и пять лучших вторых команд в девяти группах.