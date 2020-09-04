Тренер Никитин надеется, что хоккеист Лайпсик дебютирует за ЦСКА в игре с "Барысом"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин надеется, что новичок команды Брендон Лайпсик дебютирует в ближайшем матче Континентальной хоккейной лиги с "Барысом". Об этом он рассказал журналистам.

В пятницу армейцы обыграли "Сочи" со счетом 3:1 во втором матче сезона. Лайпсик, ранее выступавший за "Вашингтон", перешел в ЦСКА в межсезонье и не провел пока ни одного матча за новый клуб.

"Надеемся, что Лайпсик сыграет с "Барысом". Он готовится", - сказал Никитин. По словам специалиста, травмировавшийся в первом матче сезона с "Ак Барсом" (2:3 ОТ) Иван Телегин перенес операцию. "Когда он восстановится, вопрос уточняется", - подчеркнул тренер.

Никитин рассказал, за счет чего ЦСКА одержал первую победу. "Командные действия плюс индивидуальное мастерство. Игра в большинстве", - отметил он.

"Если быть объективным, ЦСКА смотрелся помощнее, нам не хватало игровой практики, это касалось первого и второго периодов. Обидно пропускать такие голы, как в начале третьего периода", - сказал после матча главный тренер "Сочи" Александр Андриевский.

ЦСКА примет "Барыс" 7 сентября на своей площадке.