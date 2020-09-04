ЦСКА победил "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл "Сочи" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".

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В составе победителей шайбы забросили Константин Окулов (36-я минута), Мэт Робинсон (41) и Павел Карнаухов (43). У проигравших отличился Маркус Нильссон (29).

ЦСКА и "Сочи" провели 23-й матч в КХЛ, при этом сочинский клуб всего лишь раз добивался победы. Это произошло 4 января 2016 года, тогда "Сочи" победил в гостях со счетом 2:1.

В следующем матче подопечные Игоря Никитина 7 сентября дома примут "Барыс" из Нур-Султана, "Сочи" днем ранее в гостях встретится с магнитогорским "Металлургом".

В другом матче дня подольский "Витязь" с "сухой" победы над "Ак Барсом" стартовал в регулярном чемпионате, победив в Казани со счетом 4:0. Эта победа стала самой крупной для подмосковного клуба над казанцами.