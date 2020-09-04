ЦСКА победил "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл "Сочи" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".
В составе победителей шайбы забросили Константин Окулов (36-я минута), Мэт Робинсон (41) и Павел Карнаухов (43). У проигравших отличился Маркус Нильссон (29).
ЦСКА и "Сочи" провели 23-й матч в КХЛ, при этом сочинский клуб всего лишь раз добивался победы. Это произошло 4 января 2016 года, тогда "Сочи" победил в гостях со счетом 2:1.
В следующем матче подопечные Игоря Никитина 7 сентября дома примут "Барыс" из Нур-Султана, "Сочи" днем ранее в гостях встретится с магнитогорским "Металлургом".
В другом матче дня подольский "Витязь" с "сухой" победы над "Ак Барсом" стартовал в регулярном чемпионате, победив в Казани со счетом 4:0. Эта победа стала самой крупной для подмосковного клуба над казанцами.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|2
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|5-4
|2
|2
|Витязь
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|4-0
|2
|3
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|7-2
|2
|4
|Северсталь
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|6-4
|2
|5
|СКА
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|2-1
|2
|6
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|2
|7
|Йокерит
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0-5
|0
|8
|Динамо Р
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-3
|0
|9
|Сочи
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-3
|0
|10
|Спартак
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-7
|0
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Автомобилист
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3-1
|2
|2
|Барыс
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3-2
|2
|3
|Салават Юлаев
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3-2
|2
|4
|Металлург
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|2-1
|2
|5
|Авангард
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1-0
|2
|6
|Ак Барс
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|3-6
|2
|7
|Торпедо НН
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-3
|0
|8
|Куньлунь
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-2
|0
|9
|Нефтехимик
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-2
|0
|10
|Сибирь
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0-1
|0
|11
|Амур
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|4-6
|0
|12
|Трактор
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-3
|0