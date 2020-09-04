{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

ЦСКА победил "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1
Хоккеисты ЦСКА Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Хоккеисты ЦСКА
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл "Сочи" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".

На эту тему
"Йокерит" не полетел в Минск, "Спартак" потерпел разгромное поражение. Итоги дня в КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Константин Окулов (36-я минута), Мэт Робинсон (41) и Павел Карнаухов (43). У проигравших отличился Маркус Нильссон (29).

ЦСКА и "Сочи" провели 23-й матч в КХЛ, при этом сочинский клуб всего лишь раз добивался победы. Это произошло 4 января 2016 года, тогда "Сочи" победил в гостях со счетом 2:1.

В следующем матче подопечные Игоря Никитина 7 сентября дома примут "Барыс" из Нур-Султана, "Сочи" днем ранее в гостях встретится с магнитогорским "Металлургом".

В другом матче дня подольский "Витязь" с "сухой" победы над "Ак Барсом" стартовал в регулярном чемпионате, победив в Казани со счетом 4:0. Эта победа стала самой крупной для подмосковного клуба над казанцами.

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА21000105-42
2Витязь11000004-02
3Локомотив11000007-22
4Северсталь11000006-42
5СКА11000002-12
6Динамо Мн11000000-02
7Йокерит10000010-50
8Динамо Р10000012-30
9Сочи10000011-30
10Спартак10000012-70
Динамо М00000000-00
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Автомобилист11000003-12
2Барыс11000003-22
3Салават Юлаев11000003-22
4Металлург11000002-12
5Авангард11000001-02
6Ак Барс20100013-62
7Торпедо НН10000012-30
8Куньлунь10000011-20
9Нефтехимик10000011-20
10Сибирь10000010-10
11Амур10000014-60
12Трактор10000011-30

 

Летние неолимпийские виды спорта
Британец Фара побил рекорд мира в часовом беге, пробежав 21 330 м
Предыдущее достижение продержалось больше 13 лет
Читать полностью