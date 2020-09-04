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Гран-при Москвы по велотреку досрочно завершен из-за смерти Павла Свешникова

22-летний велогонщик умер в пятницу после потери сознания во время групповой гонки

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) приняла решение отменить заключительный день Гран-при Москвы по велотреку из-за смерти Павла Свешникова. Об этом сообщает пресс-служба ФВСР.

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"ФВСР и Федерация велосипедного спорта Москвы приняли совместное решение отменить заключительный день соревнований. Утром участники Гран-при придут на велотрек, чтобы почтить память Павла Свешникова минутой молчания", - говорится в сообщении.

22-летний Свешников скончался в пятницу после потери сознания во время групповой гонки на Гран-при Москвы. На чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года он занял второе место в мэдисоне, на Кубке России - 2019 стал победителем в гонке по очкам.

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