Гран-при Москвы по велотреку досрочно завершен из-за смерти Павла Свешникова

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) приняла решение отменить заключительный день Гран-при Москвы по велотреку из-за смерти Павла Свешникова. Об этом сообщает пресс-служба ФВСР.

"ФВСР и Федерация велосипедного спорта Москвы приняли совместное решение отменить заключительный день соревнований. Утром участники Гран-при придут на велотрек, чтобы почтить память Павла Свешникова минутой молчания", - говорится в сообщении.

22-летний Свешников скончался в пятницу после потери сознания во время групповой гонки на Гран-при Москвы. На чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года он занял второе место в мэдисоне, на Кубке России - 2019 стал победителем в гонке по очкам.