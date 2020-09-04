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Футбол в Англии

Футболист сборной Германии Хаверц перешел в "Челси"

Контракт с бывшим полузащитником "Байера" рассчитан на пять лет

ТАСС, 4 сентября. Футбольный клуб "Челси" подписал контракт с полузащитником сборной Германии Каем Хаверцом, ранее выступавшим за немецкий "Байер" из Леверкузена. Об этом сообщает пресс-служба "Челси".

Контракт с 21-летним полузащитником рассчитан на пять лет.

"Я очень счастлив и горд находиться здесь. Сбылась моя мечта играть в таком большом клубе, как "Челси", и я не могу дождаться встречи со всеми игроками и тренерами", - сказал Хаверц.

Хаверц является воспитанником "Байера". В составе команды он провел 150 матчей, забил 46 мячей и сделал 31 голевую передачу. За сборную Германии полузащитник отыграл семь встреч и отметился одним голом.

Старт нового сезона чемпионата Англии запланирован на 12 сентября. "Челси" по итогам минувшего сезона занял четвертое место в турнирной таблице, завоевав путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

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