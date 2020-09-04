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Чимаев может провести бой с бывшим претендентом на титул чемпиона UFC

Его соперником может стать Дэмиен Майя, бой может пройти на "Бойцовском острове", расположенном в Абу-Даби, ОАЭ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Уроженец Чеченской Республики Хамзат Чимаев может провести бой с бывшим претендентом на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэмиеном Майя. Об этом ТАСС сообщили в команде Чимаева.

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"Соперником может стать Майя. Бой может пройти на "Бойцовском острове", - сказал собеседник агентства.

Чимаев постоянно проживает в Швеции и представляет ее на соревнованиях. У него также есть российский паспорт.

Он дебютировал в UFC в июле, выйдя на замену. Через несколько дней он провел еще один бой, став рекордсменом организации благодаря двум победам за короткий срок в разных весовых категориях. В активе 26-летнего Чимаева восемь побед и ни одного поражения.

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