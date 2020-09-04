Колыванов: игроки молодежной сборной России показывают качественный футбол

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Футболисты молодежной сборной России на протяжении всего отборочного турнира чемпионата Европы - 2021 показывают качественный футбол, с такой игрой проблем с выходом в финальную часть турнира у нее не будет. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер команды Игорь Колыванов.

В пятницу молодежная команда России под руководством Михаила Галактионова дома победила сборную Болгарии со счетом 2:0, встреча прошла на "Арене-Химки".

"Победа уверенная, на классе, - сказал Колыванов. - Большая часть молодых игроков сборной на ведущих ролях в своих командах премьер-лиги, на протяжении всего турнира наши игроки показывают очень качественный футбол. Не думаю, что у такой команды будут какие-то проблемы в оставшихся матчах с тем, чтобы получить путевку на чемпионат Европы. Хочется верить, что наша молодежка будет двигаться и дальше в таком же правильном направлении".

Сборная России лидирует в группе 5 с командами Болгарии, Латвии, Польши, Сербии и Эстонии, россияне после семи матчей набрали 17 очков, у идущих вторыми поляков на одну игру меньше и 13 очков в активе. В восьмом туре сборная России 8 сентября сыграет на выезде с поляками. Первый матч команд прошел в Екатеринбурге и завершился вничью со счетом 2:2. В финальную часть чемпионата Европы, которая пройдет в Венгрии и Словении, выйдут победители групп и пять лучших вторых команд в девяти группах.