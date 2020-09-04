Лифанов стал чемпионом России по современному пятиборью

ТАСС, 4 сентября. Представитель Самарской области Александр Лифанов занял первое место на чемпионате России по современному пятиборьюу среди мужчин. Об этом сообщает пресс-служба Федерации современного пятиборья России.

Лифанов набрал 1500 очков. Второе место занял Сергей Баранов (Нижегородская область), набравший 1484 очка. Третьим стал Даниил Калимуллин из Московской области (1481 очко). Олимпийский чемпион Александр Лесун, как ранее сообщал ТАСС, пропустил турнир из-за травмы.

Лифанову 24 года, ранее он завоевал олимпийскую лицензию. Лифанов - победитель личного турнира юношеских Олимпийских игр 2014 года.