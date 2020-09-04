Тренер молодежной сборной РФ: игра во втором тайме матча с болгарами была сбалансированной

ХИМКИ /Московская область/, 4 сентября. /ТАСС/. Футбол молодежной сборной России во втором тайме матча отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года выглядел более сбалансированным, чем в первом. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Михаил Галактионов.

Россияне обыграли болгар со счетом 2:0, забив первый мяч на первой минуте.

"Любая команда, которая забивает быстрый гол, может иметь чувство самоуверенности особенно у молодых игроков. Но на то мы и находимся, чтобы убирать эти моменты. Мы и с бровки определенные коррективы старались вносить, и в перерыве, так как были необязательные потери мяча у определенной группы игроков. Думаю, нам это удалось, так как игра во втором тайме была более сбалансированной", - сказал Галактионов.

"Ребята сыграли качественно, кто-то более, а кто-то менее, но это нормально для первого матча. Самое главное, мы увидели полноценную самоотдачу. Что касается фланговой игры, то [Александр] Ломовицкий, [Магомед-Шапи] Сулейманов, [Максим] Глушенков определенный объем работы выполнили. Они добавили в скорости, агрессии, но добавлять [еще] очень много", - отметил он.

По словам тренера, у команды нет эйфории после победы. "Ее не должно быть, впереди важнейшая игра со сборной Польши (8 сентября - прим. ТАСС). Мы проговаривали, что таким организованным командам, как Болгария, надо забивать. Чем дальше это будет оттягиваться, тем комфортней им будет обороняться", - отметил он.

По мнению Галактионова, оба вратаря команды - Александр Максименко и Матвей Сафонов - лучшие на своей позиции в России. "Черчесов обо всех кандидатах в национальную сборную знает, мы проговаривали определенные моменты. Если кто-то из ребят в молодежной сборной будет достоин быть в национальной команде, он там будет. За этими ребятами будущее, для меня они лучшие", - подчеркнул он.