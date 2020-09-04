"Подъехала реанимация, не спасли". Велогонщик Павел Свешников умер на Гран-при Москвы

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российский велогонщик Павел Свешников скончался в возрасте 22 лет. Спортсмену стало плохо во время заезда, он потерял сознание, врачи не смогли его спасти. В пятницу на велотреке "Крылатское" проходил второй соревновательный день Гран-при Москвы, Свешников принимал участие в турнире. На одном из виражей в групповой гонке велогонщик поднялся вверх, после чего перестал набирать скорость и упал, потеряв сознание.

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Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов рассказал ТАСС, что сначала спортсмену пыталась оказать помощь медицинская бригада, прикомандированная к соревнованиям, через 10-15 минут прибыла реанимация. Свешникова доставили в машину на носилках, врачи бились за жизнь молодого спортсмена, но реанимационные мероприятия не помогли. "Подъехала машина реанимации, но его не спасли, - заявил Екимов. - Все действия проводили уже там, но в итоге ничего не помогло. Врачи ничего не сказали, они вышли и стали спрашивать сведения". "Я обратил внимание, что Свешников был на вираже наверху, скорости у него не было. Подумал, что он сейчас упадет, так и случилось. Его подкосило, но это не та травма, о которой мы говорим. Ему стало плохо, и он потерял сознание на велосипеде, почему и упал", - добавил Екимов. Федерация велосипедного спорта России выразила соболезнования. "Федерация велосипедного спорта России с прискорбием сообщает о трагическом инциденте на Гран-при Москвы, который унес жизнь велогонщика Павла Свешникова, - говорится в сообщении организации. - Федерация велосипедного спорта России приносит соболезнования всем родным и близким гонщика". "Он мечтал о больших результатах. Случившееся - это большая трагедия" Свешников не успел достичь успехов на мировой арене, однако в рамках внутренних соревнований был заметен. На чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года спортсмен занял второе место в мэдисоне, на Кубке России - 2019 стал победителем в гонке по очкам. Заслуженный тренер России по велоспорту Александр Кузнецов в беседе с ТАСС назвал его перспективным спортсменом.

"Это хороший парень из Выборга, я знаком с его мамой, был знаком с ним самим, - сказал Кузнецов. - Он мечтал попасть в петербургский центр, но не получилось, попал в московский, там проходил подготовку. Не знаю ничего о том, что было у него со здоровьем, его медицинскую карту не видел. Хороший парень, казался перспективным, но случилась такая беда, это трагедия для мамы". "Он мечтал о больших результатах, его мама тоже всегда переживала за его результаты, - добавил специалист. - Это большая трагедия. Я хочу выразить соболезнования от всей нашей команды". Руководитель выборгского велоклуба "Фаворит", глава Федерации велосипедного спорта Ленинградской области Алексей Редаков заявил ТАСС, что в юношеском возрасте у Свешникова, выступавшего за "Фаворит", не было проблем со здоровьем.

"Павел являлся воспитанником выборгского клуба "Фаворит". Это был очень талантливый гонщик, представитель велосипедной династии Свешниковых, - рассказал Редаков. - Дядя, Михаил Свешников, был рекордсменом мира, двоюродный брат Кирилл Свешников - чемпион Европы. Клуб "Фаворит" и Федерация велосипедного спорта Ленинградской области выражают соболезнования родным и близким спортсмена". "Несколько лет назад переехал из Выборга в Московскую область. Проблем со здоровьем у него никогда ранее не было, когда он был у нас с третьего по десятый класс. Когда выступал на юношеских соревнованиях, выигрывал все основные гонки. Последние три года, когда выступал за Московскую область, серьезных результатов не достигал, но стабильно выступал на всех гонках", - заключил Редаков. Расследование инцидента Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что предварительная причина смерти Свешникова - остановка сердца. "Криминальных признаков в его смерти не выявлено, точные причины будут установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы. Предварительно, [произошла] остановка сердца", - сказал собеседник агентства.

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