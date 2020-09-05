Гол Бергвейна помог сборной Нидерландов обыграть команду Польши в матче Лиги наций

ТАСС, 5 сентября. Сборная Нидерландов обыграла команду Польши в первом туре группового этапа Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Матч прошел в Амстердаме при пустых трибунах. Единственный гол на 61-й минуте забил Стивен Бергвейн.

Сборные Нидерландов и Польши выступают в первой группе лиги А. В параллельном матче квартета сборная Италии дома сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины со счетом 1:1. Сборная Нидерландов набрала три очка и занимает первое место в турнирной таблице, далее идут команды Боснии и Герцеговины, Италии (по 1 очку) и Польши (0).

В матче первой группы лиги B сборная Австрии в гостях победила норвежцев со счетом 2:1, их соперники по группе команды Северной Ирландии и Румынии победителя не выявили (1:1). Во второй группе Лиги B сборная Чехии на выезде обыграла словаков (3:1), в параллельном матче группы команды Шотландии и Израиля сыграли вничью (1:1). Сборная Казахстана в матче четвертой группы лиги C в гостях победила команду Литвы (2:0). В другой встрече группы албанцы на выезде оказались сильнее белорусов (2:0).

В следующем матче сборная Нидерландов на домашнем стадионе примет команду Италии, а поляки в гостях встретятся с командой Боснии и Герцеговины. Обе встречи пройдут 7 сентября.