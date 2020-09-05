Двенадцатый сезон Молодежной хоккейной лиги стартует в субботу

ТАСС, 5 сентября. Сезон Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), который станет 12-м в истории, стартует в субботу. Число участников чемпионата сократилось на две команды.

В турнире выступят 32 клуба. Россию представит 31 команда, единственным зарубежным клубом в предстоящем сезоне будет "Рига". Покинули лигу казахстанские "Алтай" и "Снежные Барсы", а также китайский "ОЭРДЖИ Юниор". Условия режима по борьбе с пандемией коронавируса в странах, которые представляют эти клубы, не позволили им участвовать в чемпионате МХЛ.

Пополнила лигу команда "Академия хоккея им. Михайлова" из Тульской области. Клуб был создан на базе отделения хоккея ДЮСШ "Виктория" в Новомосковске. В 2018 году там же появился "Новомосковский хоккейный клуб" (НХК), который выступал в Национальной молодежной хоккейной лиге (НМХЛ) и дошел до полуфинала плей-офф Кубка регионов. Свое нынешнее название в честь легендарного игрока Бориса Михайлова, неоднократно посещавшего Новомосковск, команда получила перед сезоном-2019/20.

В прошлом розыгрыше клуб с четвертого места в регулярном чемпионате вышел в плей-офф НМХЛ, который не был доигран из-за коронавируса. В начале августа команда стала участником чемпионата МХЛ. Домашние матчи она будет проводить в Туле на новой ледовой арене, которая принимала предсезонный Кубок губернатора области.

Победителем предыдущего регулярного сезона МХЛ стал петербургский "СКА-1946", турнир команды тоже не доиграли из-за коронавируса. Последним обладателем Кубка Харламова является ярославский "Локо" (2018/2019).

Все команды разделены на две конференции - Западную и Восточную. Клубы Запада проведут по 64 матча, а команды Востока - по 56 игр, в плей-офф выйдут по восемь лучших коллективов. Серии 1/8 финала и четвертьфинала пройдут внутри конференций, с полуфинала соперники играют перекрестно. По ходу сезона запланирована пауза в середине января, когда в рамках Недели хоккея состоится Матч звезд МХЛ.