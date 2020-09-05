До Евро рукой подать. Молодежная сборная России победила болгар в отборочном матче ЧЕ-2021

Все матчи проходят без зрителей из-за эпидемиологической ситуации в мире. На подходе к "Арене-Химки" за полчаса до матча не было видно ни болельщиков, ни сотрудников правоохранительных органов. Если бы не ограничения, то молодежная сборная России, вероятно, проводила бы эту встречу не в Химках, а городе, где есть стадион, построенный к чемпионату мира 2018 года. Скорее всего, матч вызвал бы огромный ажиотаж у болельщиков.

ХИМКИ /Московская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Молодежная сборная России переиграла команду Болгарии в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2021 года со счетом 2:0. Встреча прошла на "Арене-Химки".

В отборочном цикле команда Михаила Галактионова показывает хорошую игру и лидирует в своей группе, не потерпев ни одного поражения. До встречи с болгарами российские футболисты одержали четыре победы при двух ничейных результатах. В распоряжении тренера один из сильнейших составов молодежной национальной команды в XXI веке. Многие игроки выступают за российские топ-клубы и получают постоянную практику не только в чемпионате, но и в еврокубках.

"Сборная успешно выступает, потому что вся обойма футболистов регулярно играет на уровне РПЛ. Полученный опыт эти молодые футболисты уверенно реализуют в отборочном раунде", - сказал ТАСС бывший тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха.

На встречу с болгарами в стартовом составе российской сборной вышли по три представителя ЦСКА и "Спартака", по одному игроку из "Зенита", "Динамо", "Краснодара", "Рубина" и тульского "Арсенала". Единственной потерей стало отсутствие форварда армейцев Федора Чалова. Тренерский штаб решил не рисковать здоровьем игрока, получившего повреждение уже в период сборов.

Самые важные матчи

Сборная Болгарии до встречи с россиянами претендовала на успешное для себя завершение отборочного этапа. В пяти матчах команда набрала восемь очков и занимала третье место в таблице, а в домашней встрече доставила много проблем российской сборной, сыграв с ней вничью (0:0). После этого болгарские футболисты разгромили занимающих второе место поляков (3:0).

Капитан сборной России Иван Обляков перед игрой подчеркнул важность встречи с болгарами и поляками. "Это будут самые важные матчи в группе, их надо выигрывать и напрямую выходить на чемпионат Европы", - сказал Обляков.

Сборная России быстро взялась за дело и открыла счет уже на первой минуте. После хорошей комбинации и передачи с левого фланга техничным ударом в дальний угол ворот мяч отправил Максим Глушенков. Хозяева уверенно контролировали ход встречи, второй гол казался делом времени. Однако случился он во втором тайме.

На 64-й минуте комбинацию в штрафной площади сборной Болгарии разыграли два центральных защитника. Роман Евгеньев сначала отобрал мяч у соперника, вошел в штрафную и сделал передачу под удар Игорю Дивееву. Защитник ЦСКА сильно низом послал мяч в сетку, забив свой третий гол в нынешнем отборочном цикле. После этого россияне имели возможность довести счет до крупного, но реализовать моменты не смогли.

"Ребята сыграли качественно - кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, но это нормально для первого матча. Самое главное, что мы увидели полноценную самоотдачу", - отметил Галактионов.

Сборная России способна превзойти лучший результат на Евро

В других матчах отборочной группы сборная Польши разгромила команду Эстонии (6:0), а сербы сыграли вничью с латвийцами (2:2). Сборная России лидирует в группе с командами Болгарии, Латвии, Польши, Сербии и Эстонии. Россияне после семи матчей набрали 17 очков, у идущих вторыми поляков 13 баллов в активе.