Дубль Радулова помог "Далласу" впервые с 2008 года выйти в полуфинал Кубка Стэнли

Дублем в составе победителей отметился российский форвард Александр Радулов (3-я и 52-я минуты). Хет-трик оформил Йоэль Кивиранта (24, 57, 68 ОТ), для которого эти шайбы стали первыми в плей-офф НХЛ. Финский форвард только в текущем сезоне начал выступать за "Даллас", проведя до этого 11 матчей в регулярном чемпионате и одну встречу в плей-офф. Кивиранта стал лучшим игроком матча.

ТАСС, 5 сентября. "Даллас" обыграл "Колорадо" в овертайме седьмого матча серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 5:4. Победа помогла команде выйти в полуфинал Кубка Стэнли впервые с 2008 года.

Форвард "Далласа" Денис Гурьянов отметился результативной передачей в эпизоде со вторым голом команды. В его активе теперь 15 (8+7) очков в текущем плей-офф, Радулов набрал 11 (7+4) баллов. Голкипер "Далласа" Антон Худобин сделал 40 сейвов и был признан третьей звездой встречи.

В составе "Колорадо" дубль оформил российский форвард Владислав Наместников (4, 57), ставший второй звездой матча. Также шайбы забросили Андре Бураковски (10) и Назим Кадри (26). Российский защитник Никита Задоров отметился результативной передачей, а нападающий Владислав Наместников очков не набрал.

"Даллас" выиграл серию со счетом 4-3 и впервые с 2008 года вышел в полуфинал Кубка Стэнли. Тогда команда уступила "Детройту" (2-4) за шаг до решающего противостояния. В активе клуба есть один Кубок Стэнли, завоеванный в сезоне-1998/99. Следующим соперником "Далласа" станет победитель серии между "Вегасом" и "Ванкувером" (3-3).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.