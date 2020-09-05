"Вегас" сыграет с "Далласом" в полуфинале плей-офф НХЛ

ТАСС, 5 сентября. "Вегас" одержал победу над "Ванкувером" со счетом 3:0 в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в полуфинал Кубка Стэнли. Встреча прошла в Эдмонтоне без зрителей.

Два периода команды провели без заброшенных шайб. Во второй половине третьей двадцатиминутки счет открыл Ши Теодор (54-я минута). В концовке периода "Ванкувер" снял голкипера и пропустил две шайбы в пустые ворота - отличились Алекс Так (58) и Пол Штясны (60).