"Вегас" сыграет с "Далласом" в полуфинале плей-офф НХЛ

ТАСС, 5 сентября. "Вегас" одержал победу над "Ванкувером" со счетом 3:0 в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в полуфинал Кубка Стэнли. Встреча прошла в Эдмонтоне без зрителей.
Два периода команды провели без заброшенных шайб. Во второй половине третьей двадцатиминутки счет открыл Ши Теодор (54-я минута). В концовке периода "Ванкувер" снял голкипера и пропустил две шайбы в пустые ворота - отличились Алекс Так (58) и Пол Штясны (60).
"Вегас" одержал победу в серии со счетом 4-3. Следующим соперником команды станет "Даллас", который ранее взял верх над "Колорадо" (4-3). "Вегас" вышел в полуфинал Кубка Стэнли второй раз за три года существования клуба. Стартовая игра серии против "Далласа" состоится в воскресенье.
Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.