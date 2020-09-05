"Майами" выиграл третий подряд матч в серии плей-офф НБА с "Милуоки"

ТАСС, 5 сентября. "Майами" победил "Милуоки" в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 115:100.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Майами" Джимми Батлер. Он набрал 30 очков, сделал семь подборов и отдал шесть передач. Дабл-дабл оформил центровой Бэм Адебайо из 20 очков и 16 подборов.

Больше всего очков в составе "Милуоки" набрал центровой Брук Лопес (22). Немного не хватило форварду Яннису Адетокунбо до трипл-дабла. Греческий баскетболист набрал 21 очко, сделал 16 подборов и девять передач.

Счет в серии стал 3-0 в пользу "Майами". В другой встрече второго раунда "Хьюстон" победил "Лос-Анджелес Лейкерс". Матч завершился со счетом 112:97. "Хьюстон" повел в серии - 1-0.

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.