{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НБА

"Майами" выиграл третий подряд матч в серии плей-офф НБА с "Милуоки"

Встреча завершилась со счетом 115:100
Джимми Батлер AP Photo/Mark J. Terrill
Описание
Джимми Батлер
© AP Photo/Mark J. Terrill

ТАСС, 5 сентября. "Майами" победил "Милуоки" в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 115:100.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Майами" Джимми Батлер. Он набрал 30 очков, сделал семь подборов и отдал шесть передач. Дабл-дабл оформил центровой Бэм Адебайо из 20 очков и 16 подборов.

Больше всего очков в составе "Милуоки" набрал центровой Брук Лопес (22). Немного не хватило форварду Яннису Адетокунбо до трипл-дабла. Греческий баскетболист набрал 21 очко, сделал 16 подборов и девять передач.

Счет в серии стал 3-0 в пользу "Майами". В другой встрече второго раунда "Хьюстон" победил "Лос-Анджелес Лейкерс". Матч завершился со счетом 112:97. "Хьюстон" повел в серии - 1-0.

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.

US Open
Чорич обыграл Циципаса в матче третьего круга US Open
Следующим соперником хорвата станет австралиец Джордан Томпсон
Читать полностью