Боксер Уайт заявил, что Поветкин не нокаутировал его

ТАСС, 5 сентября. Британец Диллиан Уайт отказался признать, что россиянин Александр Поветкин нокаутировал его в поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Комментарий спортсмена приводит портал "Газета.Ru" со ссылкой на вещательную корпорацию Би-би-си.

Поединок состоялся 23 августа в британском Брентвуде. Поветкин победил нокаутом в пятом раунде. На кону поединка также был бриллиантовый пояс WBC.

"Когда рефери вел счет, я ему сказал, что со мной все в порядке. Он начал отсчет, я пытался подняться. Однако рефери сказал, что это тяжелый нокдаун, хотя со мной все было нормально. Я не был в бессознательном состоянии, просто упал, не могу сказать, что не рухнул на ринг, ведь это был классный удар в подбородок, но со мной все было нормально", - сказал Уайт.

В контракте на бой был прописан пункт о реванше, который планируется провести в конце этого года. Поветкин владел титулом чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с 2011 по 2013 год, который потерял после поражения от украинца Владимира Кличко решением судей. Всего в активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья. 32-летний Уайт не сумел впервые защитить титул временного чемпиона мира WBC, который завоевал в июне прошлого года, победив колумбийца Оскара Риваса решением судей, всего в его послужном списке 27 побед (18 нокаутом), два поражения.