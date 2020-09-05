Сборная Чехии по футболу не сыграет с шотландцами из-за выявленных случаев коронавируса

ПРАГА, 5 сентября. /ТАСС/. Футболисты сборной Чехии не примут участие в матче второго тура группового этапа Лиги наций против шотландцев из-за случаев заражения коронавирусом в команде. Об этом сообщил журналистам представитель Футбольной ассоциации Чехии Михал Юрман.

Сборная Чехии, по словам Юрмана, в понедельник не выйдет на поле против национальной команды Шотландии. Матч должен был состояться в городе Оломоуц.

"В составе сборной выявлены два случая заражения коронавирусом, - отметил Юрман. - Было принято решение не принимать участие в матче второго тура".

В первом туре сборная Чехии победила команду Словакии со счетом 3:1. Встреча состоялась в Братиславе.