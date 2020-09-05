Радулов: все хоккеисты "Далласа" хорошо сыграли в матче 1/4 финала НХЛ против "Колорадо"

В ночь на субботу "Даллас" обыграл "Колорадо" со счетом 5:4 в овертайме, Радулов забросил две шайбы. "Даллас" одержал победу в серии до четырех побед со счетом 4-3 и вышел в полуфинал Кубка Стэнли, где сыграет с "Вегасом".

"Мне сегодня хотелось бы отметить всю команду, соперник тоже был очень серьезным, поэтому мы все понимали между собой, что не будет так легко, даже когда мы повели 2-0 в серии. Да, хотели победить раньше, но все пришло к седьмому матчу, а седьмая игра - это что-то необыкновенное, и очень радует, когда у тебя получается в ней победить. Где-то вратарь сыграл очень здорово, был на высоте, сделал пару сумасшедших сэйвов. Да и все ребята хорошо бились, на самом деле все молодцы", - сказал Радулов.

Впервые с 2008 года "Даллас" вышел в полуфинал Кубка Стэнли. Тогда команда уступила "Детройту" (2-4). В активе клуба один Кубок Стэнли, завоеванный в сезоне-1998/99.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.