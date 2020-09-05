Худобин: Радулов является очень ценным игроком для клуба НХЛ "Даллас"

В ночь на субботу "Даллас" обыграл "Колорадо" со счетом 5:4 в овертайме, Радулов забросил две шайбы, на счету Худобина 40 отраженных бросков. "Даллас" одержал победу в серии до четырех побед со счетом 4-3 и вышел в полуфинал Кубка Стэнли, где сыграет с "Вегасом".

"Мы вели 3-1, потом два матча взял "Колорадо". У них сумасшедшая команда, конечно, они хорошо играют в атаке, создают много моментов, но ребята справились. И эта серия навсегда останется в памяти. Она была очень полезной для опыта, поможет в нашей карьере, такие шикарные матчи не забываются", - сказал Худобин.

"Если говорить о Радулове, то Саня есть Саня, я его знаю очень давно, он приносит очень много энергии, работоспособности, он дает заряд команде. Это настоящий драйв - ложиться под шайбу или крикнуть на кого-то, завести партнера. Радулов - очень ценный игрок, даже с годами он не становится медленнее, энергия у него не пропадает. Он так же продолжает работать, дальше заводить команду - это бесценно", - добавил голкипер.

Впервые с 2008 года "Даллас" вышел в полуфинал Кубка Стэнли. Тогда команда уступила "Детройту" (2-4). В активе клуба один Кубок Стэнли, завоеванный в сезоне-1998/99.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.