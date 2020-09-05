Худобин: Радулов является очень ценным игроком для клуба НХЛ "Даллас"

ТАСС, 5 сентября. Российский форвард Александр Радулов является очень ценным игроком для клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас". Такое мнение высказал российский голкипер команды Антон Худобин, комментарий которого приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ.
В ночь на субботу "Даллас" обыграл "Колорадо" со счетом 5:4 в овертайме, Радулов забросил две шайбы, на счету Худобина 40 отраженных бросков. "Даллас" одержал победу в серии до четырех побед со счетом 4-3 и вышел в полуфинал Кубка Стэнли, где сыграет с "Вегасом".
"Мы вели 3-1, потом два матча взял "Колорадо". У них сумасшедшая команда, конечно, они хорошо играют в атаке, создают много моментов, но ребята справились. И эта серия навсегда останется в памяти. Она была очень полезной для опыта, поможет в нашей карьере, такие шикарные матчи не забываются", - сказал Худобин.
"Если говорить о Радулове, то Саня есть Саня, я его знаю очень давно, он приносит очень много энергии, работоспособности, он дает заряд команде. Это настоящий драйв - ложиться под шайбу или крикнуть на кого-то, завести партнера. Радулов - очень ценный игрок, даже с годами он не становится медленнее, энергия у него не пропадает. Он так же продолжает работать, дальше заводить команду - это бесценно", - добавил голкипер.
Впервые с 2008 года "Даллас" вышел в полуфинал Кубка Стэнли. Тогда команда уступила "Детройту" (2-4). В активе клуба один Кубок Стэнли, завоеванный в сезоне-1998/99.
Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.