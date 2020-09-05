Смирнов раскритиковал Коу за пассивность в вопросе восстановления легкой атлетики в России

Российская легкая атлетика уже почти пять лет находится под санкциями после допингового скандала, отстранение национальной федерации продлевалось более десяти раз, по этой причине спортсмены страны могут выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе. Вопросом восстановления ВФЛА занимается рабочая группа во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая отслеживает выполнение российской стороной условий восстановления и выносит по этому вопросу рекомендации совету World Athletics.

"Позиция, которую занимает президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций, абсолютна недопустима, - сказал Смирнов. - На глазах разрушается одна из самых великих легкоатлетических держав, которая приносила экономическую пользу и международной федерации. Я не понимаю его действий, что должен был в такой ситуации сделать любой руководитель? Он должен попытаться лично во всем разобраться: согласовать встречу с главой государства, прыгнуть в самолет и прилететь, я уверен, ему никто бы не отказал".

"Надо было собрать спортсменов, тренеров, не замешанных в допинге, выслушать их, разобраться в том, что происходит, - считает Смирнов. - По факту же он опирается на заявления Руне Андерсена, который продолжал нахваливать Дмитрия Шляхтина даже в тот момент, когда я усомнился в его способностях вырулить ситуацию. Он мне сам рассказывал, какой он умница и так далее. И на характеристики и рекомендации этого человека полагается Коу".

Шляхтин покинул пост президента ВФЛА в ноябре прошлого года на фоне скандала с поддельными документами в допингом деле российского легкоатлета Данилы Лысенко. Эта история продлила отстранение ВФЛА, организация также была оштрафована на $5 млн.

"Да, мы сами допустили много ошибок, я абсолютно согласен с этим, но это другой вопрос. Я знал всех президентов Международной федерации легкой атлетики начиная с Дэвида Сесила, маркиза Эксетера, с которым у меня были великолепные отношения. Но Коу же совершает множество ошибок, не говоря уже о том, что к нему вообще много вопросов, учитывая, что он был первым вице-президентом у Ламина Диака (обвиняется в коррупции - прим. ТАСС)", - подытожил Смирнов.