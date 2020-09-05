Тренер Аввакумовой считает, что при Польховском у российских биатлонистов будут медали

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Главный тренер сборной России Валерий Польховский является единственным специалистом в стране, при котором биатлонисты будут регулярно завоевывать медали на международных соревнованиях. Такое мнение ТАСС высказал Вячеслав Никифоров, муж и личный тренер бывшей российской биатлонистки Екатерины Аввакумовой, которая сейчас представляет Южную Корею.

В июле Союз биатлонистов России (СБР) возглавил Виктор Майгуров. На посту президента СБР он сменил Владимира Драчева, который оставил должность спустя два года после избрания. Майгуров был одним из инициаторов назначения Польховского на пост главного тренера сборной, против чего выступал Драчев.

"Изменения однозначно пойдут на пользу, - сказал Никифоров. - С возвращением Валерия Николаевича на пост главного тренера шансы у наших биатлонистов повышаются. Может, это будет кому-то обидно услышать, но, на мой взгляд, он единственный, кто может привести наших спортсменов к медалям".

"Плюс Виктор Викторович достаточно лояльный человек, поэтому связка Майгурова и Польховского даст хорошие плоды", - добавил он.

Польховский приступил к работе на посту главного тренера в конце августа.

Польховскому 67 лет, с 2001 по 2007 год он работал старшим тренером женской сборной России. Перед сезоном-2011/12 он вернулся в национальную команду, заняв пост главного тренера. Через два года был переведен на должность консультанта Михаила Прохорова, который возглавлял СБР до 2014 года.