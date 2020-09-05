{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Память о велогонщике Свешникове почтили минутой молчания на велотреке в Москве

Спортсмен скончался в пятницу после потери сознания во время групповой гонки на Гран-при Москвы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Минута молчания в память о велогонщике Павле Свешникове состоялась на велотреке в Крылатском.

Также спортсмены и другие участники соревнований возложили цветы к импровизированному стенду памяти Свешникова на велотреке.

22-летний Свешников скончался в пятницу после потери сознания во время групповой гонки на Гран-при Москвы по велоспорту на треке, который проходил в Крылатском. Было принято решение отменить последний день состязаний.

На чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года Свешников занял второе место в мэдисоне, на Кубке России - 2019 стал победителем в гонке по очкам.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
Легкоатлет Иванов, срок дисквалификации которого был сокращен CAS, завершил карьеру
Спортсмен собирался выступить на зимнем чемпионате России в Сочи, но не сумел заявиться в срок
Читать полностью