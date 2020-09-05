Екимов заявил, что у велогонщика Свешникова были проблемы со здоровьем

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российский велогонщик Павел Свешников имел проблемы со здоровьем. Об этом на церемонии в память о Свешникове на велотреке в Крылатском заявил президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

22-летний Свешников скончался в пятницу после потери сознания во время групповой гонки на Гран-при Москвы по велоспорту на треке, который проходил в Крылатском. Было принято решение отменить последний день состязаний.

"Мы все вспоминаем вчерашний день и то, что произошло. Я долго вспоминал свою жизнь, всегда были моменты, когда чувствовал недомогание. Не знаю, что заставляло меня принять участие в соревнованиях. Велоспорт не прощает ошибок. Все, что вчера произошло, было связано не с велосипедом, а с Павлом и его здоровьем", - сказал Екимов.

"Я слышал, что были проблемы, в том числе и в прошлом году. Лучше пройти углубленное медобследование и перестраховаться, чтобы понять, что происходит с твоим здоровьем. Геройство это хорошо, но жизнь короткая", - добавил он.