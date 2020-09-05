Екимов не исключил следственные действия после смерти велогонщика Свешникова

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Следственные действия могут быть проведены в ближайшее время в отношении смерти велогонщика Павла Свешникова. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

Екимов заявил, что у велогонщика Свешникова были проблемы со здоровьем

22-летний Свешников скончался в пятницу после потери сознания во время групповой гонки на Гран-при Москвы по велоспорту на треке, который проходил в Крылатском. Было принято решение отменить последний день состязаний.

"Думаю, сейчас будут определенные действия и следственного характера, особенно если это инфаркт или сердечная недостаточность. Каким образом такой человек попал на старт? То, что следственный комитет поднимет историю болезни, в этом можно даже не сомневаться", - сказал Екимов.

На чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года Свешников занял второе место в мэдисоне, на Кубке России - 2019 стал победителем в гонке по очкам.