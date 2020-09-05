Екимов: точная причина смерти велогонщика Свешникова еще не определена

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) не получала информации от медиков о причинах смерти велогонщика Павла Свешникова. Об этом ТАСС сообщил президент ФВСР Вячеслав Екимов.

22-летний Свешников скончался в пятницу после потери сознания во время групповой гонки на Гран-при Москвы по велоспорту на треке, который проходил в Крылатском. Было принято решение отменить последний день состязаний.

"Дальше будем заниматься подготовкой к похоронам. Может быть, вскрытие уже было, может быть, сегодня будет вскрытие тела, которое покажет, что лежало в основе всего. У нас информации пока нет от медиков", - сказал Екимов.

На чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года Свешников занял второе место в мэдисоне, на Кубке России - 2019 стал победителем в гонке по очкам.