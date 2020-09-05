Призер ЧМ-2017 Широбоков из-за проблем со здоровьем пропустит чемпионат России по ходьбе

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2017 года в ходьбе на 20 км Сергей Широбоков из-за проблем со здоровьем вынужден пропустить стартовавший в субботу в Москве чемпионат России по спортивной ходьбе. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России группы выносливости Дмитрий Зорин.

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На зимнем чемпионате страны, проходившем в середине февраля в Сочи, Широбоков одержал победу с результатом 1 час 19 минут 34 секунды.

"На летнее первенство России Широбоков не заявлен из-за проблем со здоровьем", - сказал Зорин.

21-летний Широбоков является одним из самых проверяемых Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) отечественных спортсменов. В 2020 году он шесть раз проходил допинг-тестирование у РУСАДА. Семь раз тестировался победитель зимнего чемпионата России - 2020 в беге на 1 500 метров Константин Плохотников.