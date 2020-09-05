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Лига наций

Тест на коронавирус футболистов сборной России дал отрицательный результат

Следующий матч команда проведет в рамках Лиги наций против венгров 6 сентября в Будапеште

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Результат тестирования на коронавирусную инфекцию представителей сборной России по футболу отрицательный. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

"Вчера перед вылетом в Будапешт члены национальной сборной России прошли очередное, третье по счету тестирование на коронавирусную инфекцию. По итогам тестирования все представители команды здоровы", - говорится в сообщении.

Матч второго тура группового этапа Лиги наций Венгрия - Россия пройдет 6 сентября на стадионе "Пушкаш-Арена" в Будапеште.

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