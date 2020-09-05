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Летние олимпийские виды спорта

Екимов: велосипедиста Свешникова можно было бы спасти при оказании оперативной медпомощи

Спортсмен скончался в пятницу после потери сознания на Гран-при Москвы
Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Скончавшегося велосипедиста Павла Свешникова можно было спасти, если бы ему была оказана оперативная медицинская помощь. Об этом на церемонии в память о Свешникове, прошедшей на велотреке в Крылатском, заявил президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

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22-летний Свешников скончался в пятницу после потери сознания во время групповой гонки на Гран-при Москвы по велоспорту на треке, который проходил в Крылатском. Было принято решение отменить последний день состязаний.

"Федерация может повлиять на один момент: доказать Минспорту и Минфину, что статья расходов на медицину не может лежать на плечах федерации, - сказал Екимов. - Если соревнования международного уровня, то Минфин и Минспорт обязаны найти средства на привлечение хорошей медицины - медицины катастроф. У них квалифицированные и упакованные всем "кареты". Уверен, если бы вчера приехавшие через 15-20 минут люди сразу бы занялись Павлом, наверное, момент смерти был бы оттянут, а может, вообще бы миновал".

На чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года Свешников занял второе место в мэдисоне, на Кубке России - 2019 стал победителем в гонке по очкам.

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