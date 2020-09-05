Федерация велосипедного спорта России организовала сбор средств в помощь семье Свешникова

ТАСС, 5 сентября. Федерация велосипедного спорта России организовала сбор средств для помощи семье умершего велогонщика Павла Свешникова. Об этом сообщает пресс-служба организации.

22-летний Свешников скончался в пятницу после потери сознания во время групповой гонки на Гран-при Москвы по велоспорту на треке, который проходил в Крылатском. Было принято решение отменить последний день состязаний.

Отмечается, что собранные средства будут переданы родителям Свешникова.

На чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года Свешников занял второе место в мэдисоне, на Кубке России - 2019 стал победителем в гонке по очкам.