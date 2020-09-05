Легкоатлет Иванов, срок дисквалификации которого был сокращен CAS, завершил карьеру

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Чемпион России 2015 года в ходьбе на 20 км Александр Иванов, срок дисквалификации которого был сокращен Спортивным арбитражным судом (CAS) c трех до двух лет, принял решение завершить спортивную карьеру. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России в группе выносливости Дмитрий Зорин.

Иванов был дисквалифицирован Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в октябре 2018 года на три года с 2 мая 2017 года на основании отклонений в паспорте крови. Спортсмен, лишенный золота чемпионата мира 2013 года и серебра ЧЕ-2014, подал апелляцию в CAS, который 14 февраля 2020 года сократил ему срок наказания до двух лет. Иванов, отбывший дисквалификацию, собирался выступить на зимнем чемпионате России в Сочи, но не сумел заявиться в срок.

"Иванов принял решение завершить свою спортивную карьеру", - сказал Зорин.

Иванов из-за дисквалификации также был лишен серебряных медалей юниорского чемпионата Европы 2012 года и молодежного чемпионата Европы 2013 года. На счету Иванова серебряная медаль национального первенства 2016 года.