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Лига наций

Манчини по ошибке не включил Кьеллини в состав сборной Италии на матч Лиги наций

Тренер признался, что не увидел ошибку в составе, так как был без очков

ТАСС, 5 сентября. Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини из-за ошибки не включил защитника Джорджио Кьеллини в стартовый состав на матч Лиги наций против команды Боснии и Герцеговины. Об этом заявил тренер, комментарий которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Daily Mail.

Матч между сборными Италии и Боснии и Герцеговины прошел в пятницу и завершился со счетом 1:1.

"Когда мне показывали состав, то я был без очков, и мне сказали, что все хорошо. Я не заметил, что там был [Франческо] Ачерби, а не Кьеллини", - сказал Манчини.

Во втором туре группового этапа итальянцы 7 сентября в гостях сыграют с голландцами, боснийцы в этот же день примут поляков.

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