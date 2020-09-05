Манчини по ошибке не включил Кьеллини в состав сборной Италии на матч Лиги наций

ТАСС, 5 сентября. Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини из-за ошибки не включил защитника Джорджио Кьеллини в стартовый состав на матч Лиги наций против команды Боснии и Герцеговины. Об этом заявил тренер, комментарий которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Daily Mail.

Матч между сборными Италии и Боснии и Герцеговины прошел в пятницу и завершился со счетом 1:1.

"Когда мне показывали состав, то я был без очков, и мне сказали, что все хорошо. Я не заметил, что там был [Франческо] Ачерби, а не Кьеллини", - сказал Манчини.

Во втором туре группового этапа итальянцы 7 сентября в гостях сыграют с голландцами, боснийцы в этот же день примут поляков.