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Футбол в Испании

СМИ: Месси прибудет в расположение "Барселоны" в понедельник

Ранее аргентинец заявил, что принял решение остаться в клубе
Лионель Месси EPA-EFE/Miguel Ruiz
Описание
Лионель Месси
© EPA-EFE/Miguel Ruiz

ТАСС, 5 сентября. Аргентинский нападающий Лионель Месси прибудет в расположение испанского футбольного клуба "Барселона" в понедельник. Об этом сообщает испанская газета Mundo Deportivo.

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Ранее Месси сообщил "Барселоне" о желании покинуть клуб. Позднее он заявил, что принял решение остаться в "Барселоне", так как не хотел вступать в юридический спор с клубом, а также из-за желания его семьи остаться в Каталонии.

По информации источника, аргентинец должен был прибыть на базу клуба в субботу и пройти тестирование на коронавирус, однако в условленный день он не приехал. Аргентинец появится в расположении клуба в понедельник.

Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football, что является рекордом.

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Месси, Лионель
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