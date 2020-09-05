СМИ: Месси прибудет в расположение "Барселоны" в понедельник

ТАСС, 5 сентября. Аргентинский нападающий Лионель Месси прибудет в расположение испанского футбольного клуба "Барселона" в понедельник. Об этом сообщает испанская газета Mundo Deportivo .

Лионель Месси заявил, что останется в "Барселоне" на один сезон

Ранее Месси сообщил "Барселоне" о желании покинуть клуб. Позднее он заявил, что принял решение остаться в "Барселоне", так как не хотел вступать в юридический спор с клубом, а также из-за желания его семьи остаться в Каталонии.

По информации источника, аргентинец должен был прибыть на базу клуба в субботу и пройти тестирование на коронавирус, однако в условленный день он не приехал. Аргентинец появится в расположении клуба в понедельник.

Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football, что является рекордом.